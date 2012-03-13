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Дистрибутивы Runtu
Информация о разработках сообщества Runtu (описание, варианты загрузки)
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30 Сообщений
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Последний ответ от HsH
|Подразделы: Дистрибутивы GNOME, Дистрибутивы XFCE, Дистрибутивы LITE
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Проект, сайт и форум
Обсуждение работы сайта и форума, направления проекта. О проблемах с системой СЮДА НЕ ПИСАТЬ!
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1507 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
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RUNTU в регионах
Развитие проекта в регионах.
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80 Сообщений
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Последний ответ от Сергей Александрович
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О распространении
Обсуждение способов получения и распространения дистрибутивов Runtu
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97 Сообщений
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Последний ответ от Сергей Александрович
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Новости проекта Runtu
Новости и обсуждение событий проекта.
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32 Сообщений
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Последний ответ от SergeyIT
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Новости из мира *NIX
В этот раздел можно добавлять новости, которые напрямую не связаны с Runtu: новости на околоюниксовые темы, анонсы новых программ, интересные события из мира IT.
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1081 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
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Руководства и инструкции
Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
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638 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
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Общие вопросы
Проблемы и решения, не связанные с другими категориями.
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6316 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
|Подразделы: Поддержка новых пользователей
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Запуск LiveCD и установка системы
Проблемы с запуском системы с носителя и установкой дистрибутива
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1912 Сообщений
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Последний ответ от HsH
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Графический интерфейс
Настройка окружения рабочего стола и графических приложений
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2865 Сообщений
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Последний ответ от Fronin
|Подразделы: Gnome, LXDE / OpenBOX, KDE, XFCE
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Железо
Проблемы с аппаратной частью, драйверы устройств и т.п.
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3370 Сообщений
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Последний ответ от HsH
|Подразделы: Видео, Аудио, Принтеры / Сканеры / МФУ
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Сети/Интернет
Все о настройке и работе в сетях.
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4252 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
|Подразделы: USB-модемы, мобильный интернет, Настройка WiFi
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Мультимедиа
Работа с мультимедиа. Проигрывание, редактирование, конвертирование аудио/видео/изображений
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1356 Сообщений
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Последний ответ от myth
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Виртуализация
Работа с VirtualBOX, VMWare, Parallels и другим ПО для виртуализации.
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175 Сообщений
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Последний ответ от jobless
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Linux & Windows
Проблемы миграции и совместного использования в сети и/или на одном компьютере.
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457 Сообщений
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Последний ответ от HsH
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WINE
Установка и настройка Windows-программ в ОС Linux
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502 Сообщений
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Последний ответ от Alik29
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Тестирование дистрибутивов Runtu
Раздел, посвященный разработке и тестированию дистрибутивов Runtu
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4721 Сообщений
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Последний ответ от psm0259
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Локализация
Раздел для переводчиков. Также сообщайте сюда обо всех обнаруженных проблемах в локализации.
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49 Сообщений
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Последний ответ от HsH
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Коллективный bug report
Если вы считаете, что нашли баг, создавайте тему в этом разделе и мы вместе постараемся во всем разобраться.
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393 Сообщений
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Последний ответ от RoDoN
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Пользовательский
Ваши пожелания, предложения и идеи по разработке дистрибутивов.
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2653 Сообщений
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Последний ответ от HsH
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Программное обеспечение
Краткое описание, анонсы и обсуждение программ
Модератор: Пользователь.
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4330 Сообщений
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Последний ответ от Пользователь.
|Подразделы: Игровые приложения, Мультимедиа, Графика, Интернет и сети, Внешний вид, Система, Офис, Наука и обучение, Разработка, Безопасность, Разное
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Дистрибутивы сообщества
Сборки, разработанные форумчанами. Не являются частью проекта Runtu, поддержка осуществляется "as is"
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1289 Сообщений
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Последний ответ от yx
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Другие *nix
Другие дистрибутивы Linux/BSD/Solaris
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2454 Сообщений
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Последний ответ от smik55
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Галерея
Обсуждение графики и дизайна систем, скриншоты пользователей.
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370 Сообщений
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Архив
Архив тем, утративших актуальность
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Обо всем
Разговоры на отвлеченную тему. Темы нарушителей общественного порядка также будут безжалостно сброшены в эту ветку =)
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