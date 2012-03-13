Проект

Нет новых сообщений Дистрибутивы Runtu

Информация о разработках сообщества Runtu (описание, варианты загрузки)

30 Сообщений
30 Тем

Последний ответ от HsH
в Runtu LITE 20.04.1 x64 -...
Октябрь 31, 2020, 16:04:44

Подразделы: Дистрибутивы GNOME, Дистрибутивы XFCE, Дистрибутивы LITE
Нет новых сообщений Проект, сайт и форум

Обсуждение работы сайта и форума, направления проекта. О проблемах с системой СЮДА НЕ ПИСАТЬ!

1507 Сообщений
81 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: Runtu Office
Декабрь 23, 2020, 19:51:35

Нет новых сообщений RUNTU в регионах

Развитие проекта в регионах.

80 Сообщений
9 Тем

Последний ответ от Сергей Александрович
в RUNTU в Балашихе
Январь 04, 2021, 21:14:47

Нет новых сообщений О распространении

Обсуждение способов получения и распространения дистрибутивов Runtu

97 Сообщений
7 Тем

Последний ответ от Сергей Александрович
в Re: Список распространит...
Январь 04, 2021, 21:07:33

Новости

Нет новых сообщений Новости проекта Runtu

Новости и обсуждение событий проекта.

32 Сообщений
7 Тем

Последний ответ от SergeyIT
в Re: Jabber-канал Runtu
Январь 05, 2021, 22:08:10

Нет новых сообщений Новости из мира *NIX

В этот раздел можно добавлять новости, которые напрямую не связаны с Runtu: новости на околоюниксовые темы, анонсы новых программ, интересные события из мира IT.

1081 Сообщений
140 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Стабильная версия исходн...
Январь 07, 2021, 15:53:08

Поддержка

Нет новых сообщений Руководства и инструкции

Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.

638 Сообщений
76 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: Firefox tar.bz2
Июль 20, 2020, 14:50:02

Нет новых сообщений Общие вопросы

Проблемы и решения, не связанные с другими категориями.

6316 Сообщений
689 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: какой есть интернетп...
Декабрь 30, 2020, 17:34:48

Подразделы: Поддержка новых пользователей
Нет новых сообщений Запуск LiveCD и установка системы

Проблемы с запуском системы с носителя и установкой дистрибутива

1912 Сообщений
164 Тем

Последний ответ от HsH
в Re: Проблема с установко...
Октябрь 05, 2020, 22:17:09

Нет новых сообщений Графический интерфейс

Настройка окружения рабочего стола и графических приложений

2865 Сообщений
291 Тем

Последний ответ от Fronin
в Re: Кнопка "выключения" ...
Октябрь 18, 2020, 07:37:28

Подразделы: Gnome, LXDE / OpenBOX, KDE, XFCE
Нет новых сообщений Железо

Проблемы с аппаратной частью, драйверы устройств и т.п.

3370 Сообщений
339 Тем

Последний ответ от HsH
в Re: RUNTU и принтер lbp6...
Октябрь 20, 2020, 10:26:00

Подразделы: Видео, Аудио, Принтеры / Сканеры / МФУ
Нет новых сообщений Сети/Интернет

Все о настройке и работе в сетях.

4252 Сообщений
386 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: Установка tp-link ar...
Январь 07, 2021, 07:44:04

Подразделы: USB-модемы, мобильный интернет, Настройка WiFi
Нет новых сообщений Мультимедиа

Работа с мультимедиа. Проигрывание, редактирование, конвертирование аудио/видео/изображений

1356 Сообщений
147 Тем

Последний ответ от myth
в Re: SMPlayer и ширина ли...
Ноябрь 27, 2020, 00:06:16

Нет новых сообщений Виртуализация

Работа с VirtualBOX, VMWare, Parallels и другим ПО для виртуализации.

175 Сообщений
18 Тем

Последний ответ от jobless
в Re: VirtualBOX 6.1 в Run...
Ноябрь 13, 2020, 10:22:53

Нет новых сообщений Linux & Windows

Проблемы миграции и совместного использования в сети и/или на одном компьютере.

457 Сообщений
44 Тем

Последний ответ от HsH
в Перенесено: Установка Li...
Ноябрь 09, 2020, 23:16:10

Нет новых сообщений WINE

Установка и настройка Windows-программ в ОС Linux

502 Сообщений
69 Тем

Последний ответ от Alik29
в Re: Установка конкретной...
Октябрь 10, 2020, 08:21:35

Разработка

Нет новых сообщений Тестирование дистрибутивов Runtu

Раздел, посвященный разработке и тестированию дистрибутивов Runtu

4721 Сообщений
67 Тем

Последний ответ от psm0259
в Re: Runtu LITE 20.04.1 x...
Вчера в 14:57:28

Нет новых сообщений Локализация

Раздел для переводчиков. Также сообщайте сюда обо всех обнаруженных проблемах в локализации.

49 Сообщений
4 Тем

Последний ответ от HsH
в Re: Тестирование перевод...
Ноябрь 23, 2017, 11:39:01

Нет новых сообщений Коллективный bug report

Если вы считаете, что нашли баг, создавайте тему в этом разделе и мы вместе постараемся во всем разобраться.

393 Сообщений
41 Тем

Последний ответ от RoDoN
в Re: Апплет погоды в Runt...
Июль 12, 2020, 11:56:31

Нет новых сообщений Пользовательский

Ваши пожелания, предложения и идеи по разработке дистрибутивов.

2653 Сообщений
91 Тем

Последний ответ от HsH
в Re: Пересборка Runtu LIT...
Январь 11, 2021, 10:57:28

Другое

Нет новых сообщений Программное обеспечение

Краткое описание, анонсы и обсуждение программ

Модератор: Пользователь.

4330 Сообщений
417 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: Просмотр изображений
Январь 03, 2021, 13:31:37

Подразделы: Игровые приложения, Мультимедиа, Графика, Интернет и сети, Внешний вид, Система, Офис, Наука и обучение, Разработка, Безопасность, Разное
Нет новых сообщений Дистрибутивы сообщества

Сборки, разработанные форумчанами. Не являются частью проекта Runtu, поддержка осуществляется "as is"

1289 Сообщений
31 Тем

Последний ответ от yx
в Re: Linux школа 16.04.02...
Ноябрь 24, 2019, 13:25:33

Нет новых сообщений Другие *nix

Другие дистрибутивы Linux/BSD/Solaris

2454 Сообщений
123 Тем

Последний ответ от smik55
в Re: Linux Mint
Январь 10, 2021, 15:18:15

Нет новых сообщений Галерея

Обсуждение графики и дизайна систем, скриншоты пользователей.

370 Сообщений
17 Тем

Последний ответ от Пользователь.
в Re: Вертикальная Lxpanel
Апрель 15, 2020, 17:49:23

Нет новых сообщений Архив

Архив тем, утративших актуальность

226 Сообщений
8 Тем

Последний ответ от calambus
в Re: Русифицированная сбо...
Март 13, 2012, 15:50:07

Нет новых сообщений Обо всем

Разговоры на отвлеченную тему. Темы нарушителей общественного порядка также будут безжалостно сброшены в эту ветку =)

5048 Сообщений
240 Тем

Последний ответ от HsH
в Re: Runtu XFCE 20.04
Вчера в 12:03:16

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